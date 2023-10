Attentat de Bruxelles : l’auteur avait été récemment signalé par la police

Au lendemain de l’attentat terroriste commis lundi soir à Bruxelles, une question reste sans réponse pour le moment. Pourquoi Abdessalem Lassoued, le principal suspect de cette attaque, alors qu’il avait reçu un ordre de quitter le territoire était-il toujours présent en Belgique.

Il apparaît aujourd’hui que le suspect était en situation irrégulière Il avait été rayé du registre national en 2021 et faisait l’objet d’un ordre de quitter le territoire.

Cette année Abdessalem Lassoued avait été signalé. Une information était remontée en provenance d’un centre d’asile à propos de soupçons portant sur Abdessalem Lassoued qui aurait été condamné dans son pays d’origine, la Tunisie, pour terrorisme.

La secrétaire d’Etat devrait aborder la question de la présence du suspect en Belgique, mercredi en commission parlementaire.

La secrétaire d’Etat à l’Asile et à la Migration fait d’ailleurs l’objet de critiques de la part du bourgmestre empêché de Schaerbeek, Bernard Clerfayt. Celui-ci épingle l’absence de communication entre l’Office des Etrangers et la commune de Schaerbeek à plusieurs reprises : lorsque le suspect a été inscrit par l’Office des Etrangers dans le Registre national avec une adresse à Schaerbeek et lorsque le même Office a radié le suspect du Registre national en 2021.