Attentat dans une mosquée au Pakistan : au moins 90 personnes sont mortes selon le dernier bilan officiel

Des corps continuaient à être retirés mardi des décombres après l’attentat ayant visé une mosquée située à l’intérieur du quartier général de la police de Peshawar, dans le nord-ouest du Pakistan, qui a fait plus de 90 morts et 150 blessés, selon un dernier bilan publié ce mardi matin. L’explosion s’est produite lundi à l’heure de la prière du midi dans ce lieu extrêmement sensible de la ville, située à une cinquantaine de kilomètres de la frontière avec l’Afghanistan et où la situation sécuritaire s’est dégradée ces derniers mois.

Dans la nuit, au moins neuf corps ont été découverts dans les décombres de la mosquée, dont le toit et un mur se sont écroulés sous le souffle de l’explosion. "Ce matin, nous allons enlever la dernière partie du toit effondré pour pouvoir récupérer plus de corps. Mais nous sommes pessimistes sur nos chances de trouver d’autres survivants", a déclaré à l’AFP Bilal Ahmad Faizi, un porte-parole du numéro d’urgence 1122.