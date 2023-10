Attentat à Bruxelles : transports en commun perturbés, match arrêté, les Bruxellois appelés à rester chez eux

Le réseau de la STIB est fortement perturbé. Les métros circulent au ralenti sur les lignes 2 et 6 depuis les faits qui se sont déroulés vers 19h15. Les stations de métros Roi Baudouin et Heysel sont fermées sur ordre de police. Les trams sont eux interrompus entre Belgica et Lemonnier. Si vous sortez du restaurant ou du cinéma, les autorités recommandent de rejoindre votre domicile le plus calmement possible.