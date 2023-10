Attentat à Bruxelles : tiraillée entre incitation à la haine et liberté d’expression, pourquoi la Suède est-elle une cible du terrorisme islamique ?

D’autres autodafés du Coran ont ensuite lieu en Suède, notamment à l’initiative de Salwan Momika, un chrétien d’Irak. Le 28 juin 2023, premier jour de l’Aïd-el-Kébir, grande fête musulmane, il brûle un exemplaire du Coran devant la plus grande mosquée de Stockholm. Ce qui est important de souligner, c’est que cet acte n’est pas un acte spontané. Il a soigneusement été organisé, planifié et surtout autorisé par la police suédoise. Cette dernière est présente le jour où le Coran brûle, ainsi que des journalistes et quelques curieux.

Cet acte va aussitôt provoquer la colère dans le monde musulman dans plusieurs pays, en Iran, au Pakistan… où la population va brûler des drapeaux suédois. En Irak aussi, pays d’origine de l’auteur de l’autodafé. Là, l’ambassade de Suède de Bagdad est prise d’assaut par des manifestants. Le gouvernement irakien, de son côté, réclame l’extradition de Salwan Momika vers l’Irak pour qu’il soit jugé et menace de rompre ses relations diplomatiques avec la Suède, si un nouvel autodafé du Coran a lieu.

Mais rien n’y fait. Et Salwan Momika répétera son geste encore à deux reprises, à la fin juillet et début septembre.

A la mi-août, le gouvernement de Stockholm a ainsi relevé son niveau d’alerte terroriste, estimant que la menace d’attentats "persistera pendant encore longtemps". Le gouvernement suédois avait condamné les autodafés du livre sacré sur son sol mais souligne avec insistance la prédominance de la liberté d’expression et de rassemblement dans un Etat de droit.

Ce n’est que la semaine dernière, soit mi-octobre 2023, qu’un homme est condamné par un tribunal suédois à une peine de prison avec sursis pour incitation à la haine après avoir brûlé un exemplaire du Coran en 2020. C’est le premier jugement pour ce type d’acte.