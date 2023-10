Attentat à Bruxelles : Revoir nos différentes éditions spéciales du JT

Suite à l’attentat qui s’est produit dans le centre de Bruxelles ce lundi 16 octobre, La Une a modifié sa programmation afin de vous informer au mieux. "On n’est pas des pigeons" ne sera pas diffusé ce mardi 17 octobre et a laissé la place à une édition spéciale dès 18h30.

Hier soir, en marge du match de football entre la Belgique et la Suède, des coups de feu ont été tirés près de la place Sainctelette, du boulevard d’Ypres et de boulevard du Neuvième de ligne. Le suspect a ensuite pris la fuite. Ce mardi 17 octobre, la police a mené une opération dans le quartier de la Cage aux Ours à Schaerbeek et a neutralisé l’auteur présumé de l’attaque de ce lundi soir à Bruxelles. Le procureur fédéral a ensuite confirmé que le suspect était bien l’auteur de la fusillade. Ce dernier est entre-temps décédé.