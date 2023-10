Attentat à Bruxelles : revoir l'édition spéciale de "C'est vous qui le dites"

Suite à l’attentat qui s’est produit dans le centre de Bruxelles ce lundi 16 octobre, La Une et VivaCité vous proposent des flashs infos plus longs ainsi que des éditions spéciales de certaines émissions.

Hier soir, en marge du match de football entre la Belgique et la Suède, des coups de feu ont été tirés près de la place Sainctelette, du boulevard d’Ypres et de boulevard du Neuvième de ligne. Pour vous informer au mieux et vous permettre de suivre l’évolution de la situation, La Une et Vivacité adaptent leurs programmations.