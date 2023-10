Attentat à Bruxelles : que s’est-il exactement passé ce lundi soir ? Retour sur la chronologie et la carte des évènements

Le pays est sous le choc après ce nouvel attentat sur le sol belge. Deux supporters de l’équipe de football suédoise ont en effet été tués ce lundi soir et un troisième a été grièvement blessé dans l’attentat terroriste survenu près de la place Sainctelette à Bruxelles. Ces ressortissants suédois se rendaient au stade Roi Baudouin pour assister au match de football opposant la Belgique et la Suède. Que s’est-il exactement passé ? Voici le déroulé et la carte des évènement de la soirée.