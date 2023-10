Attentat à Bruxelles : "On ne s’est pas dit qu’il y avait un risque" sur le match Belgique-Suède, indique Philippe Close

Différence aussi avec 2015 et 2016, les écoles sont restées ouvertes ce matin. Les transports en commun roulaient. Et ce, malgré le niveau de la menace remonté à 4. Pour le bourgmestre, "il fallait éviter ce qu’il s’est passé en 2015. On a bien débriefé par rapport à ça."

Philippe Close ne nie pas qu’au moment où il parle dans le micro, un terroriste était toujours en liberté dans la nature. "Les services de polices et judiciaires sont mobilisés mais on ne veut pas arrêter la vie courante. Il faut être vigilant oui, mais nos services sont sur le terrain et les enfants doivent aller à l’école. C’est aussi la raison pour laquelle on a laissé les transports en commun fonctionner." Depuis lors, l’auteur a été neutralisé.

On a réussi à ce que les services se parlent

Enfin, le bourgmestre souligne la bonne communication entre les différents services. "On a réussi à ce que les services se parlent. Je vous rappelle qu’un des grands problèmes que nous avions, c’est qu’entre les services sociaux, judiciaires, de la sûreté de l’État, du parquet, les services communaux, les états civils pour voir qui est radié ou pas, il n’y avait pas ces communications. On a créé à présent des CSIL qui réunissent l’ensemble des personnes et qui suivent les personnes fichées."

Une communication importante dans ce cas-ci car l’auteur, radicalisé, était en séjour irrégulier. Il devait être expulsé et c’est parce qu’il a été radié du registre national que la lettre n’est jamais arrivée à destination. "Il y aura un long débriefing sur cette personne", répond le bourgmestre de la ville de Bruxelles.