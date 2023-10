Attentat à Bruxelles : les Suédois de Belgique "priés d’être vigilants" alors que le Premier ministre commémore la mémoire des victimes

"La Suède et la Belgique pleurent ensemble les victimes de l’attentat de ce lundi". Au lendemain de l’attentat à Bruxelles, le chef du gouvernement belge, Alexander De Croo a invité le Premier ministre de la Suède à rendre hommage aux deux victimes suédoises, via le réseau X (anciennement Twitter). Une invitation acceptée par Ulf Kristersson. Toujours sur X, ce dernier a accepté de venir "commémorer et pleurer les victimes de l’attaque terroriste".

Mais avant l’étape du recueillement sur les lieux du drame ce mercredi 18 octobre, la Suède a déjà réagi politiquement et diplomatiquement dès les premières heures qui ont suivi l’attaque du 16 octobre. Des réactions non seulement envers les Suédois présents sur le territoire national mais aussi envers les expatriés en Belgique.