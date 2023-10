Attentat à Bruxelles : 10 clés pour ne pas se laisser envahir par la peur

Prévention de l’évitement

Quand on a eu peur, on a tendance à éviter toutes les situations qui nous rappellent cette peur. Mais on peut alors vite rentrer dans un cercle vicieux où notre cercle d’action rétrécit. Dans la mesure du possible, il s’agit de ne pas éviter certains lieux/situations qui peuvent réveiller notre peur mais plutôt de s’y habituer à nouveau. C’est la théorie selon laquelle quand on tombe à cheval, on doit tout de suite remonter dessus, sinon on risque d’installer une peur irrationnelle et de ne plus oser par la suite.