Attentat à Bruxelles : suivez notre édition spéciale de "C'est vous qui le dites"

Suite à l’attentat qui s’est produit dans le centre de Bruxelles ce lundi 16 octobre, La Une et VivaCité vous proposent des flashs infos plus longs ainsi que des éditions spéciales de certaines émissions.

Hier soir, en marge du match de football entre la Belgique et la Suède, des coups de feu ont été tirés près de la place Sainctelette, du boulevard d’Ypres et de boulevard du Neuvième de ligne. Le suspect présumé a ensuite pris la fuite. Pour vous informer au mieux et vous permettre de suivre l’évolution de la situation, La Une et Vivacité adaptent leurs programmations.

Dans le 6-8, Sébastien Pierret vous proposera une édition spéciale du flash info entre 7h et 7h15. De 8h à 8h30, c’est Christophe Grandjean qui vous présentera les dernières informations dans une édition spéciale.

L’info régionale est maintenue sur VivaCité à 8h30.

Sur La Une, une revue de presse précédera le démarrage d’un "C’est vous qui le dites" spécial avec en plateau Mehdi Khelfat et Hugues Angot.

Dès 12 heures, retrouvez une édition spéciale du JT sur La Une. Celle-ci pourra être avancée en fonction de l’actualité.