Attentat à Bruxelles - La France renforce les contrôles à la frontière avec la Belgique, annonce Gérald Darmanin

Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé lundi soir le renforcement des contrôles à la frontière avec la Belgique après qu'un tireur a fait deux morts lors d'une attaque à Bruxelles, vers 19h00. Le suspect a été interrogé ce mardi matin.

"Nous avons, dès le moment où nous avons su qu'il y avait un attentat à Bruxelles, renforcé la frontière entre la Belgique et la France, en coordination avec nos amis belges", a déclaré le ministre sur les ondes d'RTL.



Et pour cause, un match amical de football entre la France et l'Ecosse sera joué ce mardi soir à Lille. Les effectifs policiers ont donc été doublés sur place.