Attentat à Bruxelles : l’UEFA rendra sa décision au plus tard vendredi à propos du match contre la Suède

La confédération européenne de football (UEFA) rendra au plus tard vendredi sa décision à propos de l’éventuelle poursuite du match entre la Belgique et la Suède, débuté lundi dans le cadre des qualifications pour l’Euro 2024 et interrompu à la mi-temps. La fédération belge de football (RBFA) a confirmé cette information auprès de Belga, mercredi. Les échanges avec l’UEFA et la fédération suédoise ont révélé que les deux fédérations ne souhaitaient pas poursuivre la rencontre. "L’UEFA examine désormais si une telle décision est conforme au règlement", a expliqué la RBFA.

Le match entre les Diables Rouges et la Suède a été interrompu pendant la mi-temps à la suite de l’attaque terroriste qui a frappé Bruxelles, et provoqué la mort de deux Suédois. Le score était alors de 1-1. Les fédérations belge et suédoise se sont dites en faveur de l’entérinement de ce résultat, bien qu’il puisse avoir des conséquences sportives pour la Belgique en vue de l’Euro 2024.

Pour le CEO intérimaire de la RBFA Manu Leroy, cela n’est cependant qu’un détail. "Les événements d’avant-hier nous ont tous touchés. Nos pensées vont aux victimes, à leurs familles ainsi qu’aux joueurs, au staff et aux supporters de l’équipe nationale suédoise. Lorsque notre sécurité est touchée, les succès sportifs sont secondaires. Nous espérons donc que le match nul 1-1 pourra être retenu comme score final. Reste à savoir si l’UEFA voit une possibilité dans le règlement, ou si elle est prête à l’adapter à la situation."

Dans son message, la RBFA a souhaité remercier les supporters pour leur comportement, ainsi que les services de sécurité et les stadiers pour leur travail. Les joueurs, le staff, la direction et le Conseil d’administration de la fédération ont également exprimé leur soutien à l’équipe suédoise, aux supporters et à tous ceux touchés par la tragédie.