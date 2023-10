Attentat à Bruxelles : l’acteur bruxellois Aboubakr Bensaihi raconte son face-à-face avec le terroriste à Sainctelette

Encore sous le choc, Aboubakr Bensaihi accepte de revenir sur son face-à-face avec Abdesalem Lassoued, le terroriste qui a sévi lundi soir à Bruxelles. L’acteur principal des films "Black" et "Rebel" (qui raconte le parcours d’un djihadiste) est un témoin direct de la tragédie qui s’est déroulée dans la capitale.

Il est aux alentours de 19h, lorsqu’avec un ami, l’acteur bruxellois circule à bord d’une voiture. Direction un studio. "Nous circulons boulevard d’Ypres, vers Yser, côté canal, près du Petit Château", nous raconte-t-il après une courte nuit et une longue journée au cours desquelles il tente encore de reconstruire le puzzle des événements.

"Nous entendons une détonation", poursuit celui qui a été désigné Molenbeekois de l’année en 2016. "Je demande à mon ami, au volant, s’il a entendu. Pour lui, cela semble être des pétards. On ne prête pas attention et nous continuons à avancer." A hauteur du canal, à l’angle avec la place de l’Yser, "j'aperçois que sur mon côté droit, il y a quelqu’un, habillé bizarrement. C’est étonnant de voir une personne habillée avec un manteau orange fluorescent. Cela m’a paru suspect…"

Il nous vise avec son canon

D’un coup, les choses s’emballent. "Cela a duré une fraction de seconde mais pour moi, c’est comme si cela avait duré plusieurs minutes. L’homme sort une arme. Mon ami le constate également. Et on le voit en train de nous viser avec son canon." Stupeur et frayeur dans l’habitacle. "J’ai cru voir de la fumée sortir du canon", poursuit Aboubakr Bensaihi qui sur ses réseaux sociaux raconte que des tirs sont passés non loin de leur voiture.

Les deux amis baissent la tête pour se protéger. "Instinct de survie ! Mon ami a immédiatement accéléré et on est parti", raconte notre témoin ne se souvenant plus s’ils ont brûlé le feu rouge. "Sur le moment, j’étais plutôt calme. J’ai pensé à un paintball." Aboubakr Bensaihi est acteur, il a déjà manipulé de fausses armes. Et si c’était le tournage d’un film ? L’idée lui traverse l’esprit mais ne dure qu’un bref instant.

"Quarante minutes plus tard, au studio, les premières vidéos de l’attaque circulent sur les réseaux. Je comprends alors que c’était un attentat et la panique à Bruxelles", poursuit Aboubakr Bensaihi. Sur une des vidéos, on peut d’ailleurs apercevoir la voiture blanche de Bensaihi passer devant Abdesalem Lassoued qui les vise avant de détourner son arme en l'air et partir sur son scooter. "Mon ami et moi étions dans son champ de tir et nous avons échappé à quelque chose. Sur le moment, on ne réalise pas. Ce n’est que bien après."

"Je suis encore un peu déboussolé", confie le comédien belgo-marocain de 28 ans. "Je ne sais pas comment me sentir. J’ai une pensée profonde pour les victimes ainsi que les blessés. J’ai juste croisé sa route et je suis encore choqué. Je n’imagine même pas ce que cela a dû être pour les victimes directes."

Aboubakr Bensaihi tient à rajouter une chose, après avoir livré son témoignage à la RTBF : "Moi en tant que musulman, ceci n’est pas notre religion. Celui qui tue un être humain, c’est comme s’il avait tué l’humanité entière."