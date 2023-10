Attentat à Bruxelles : "Je trouve qu’on est allé très vite en besogne en disant qu’il n’y avait pas de lien avec le conflit au Proche-Orient", déclare Michael Dantinne (ULg)

Michael Dantinne, criminologue à l’université de Liège était l’invité de La Première au lendemain de l’attentat qui a causé la mort de deux Suédois hier à Bruxelles et blessé une troisième personne.

Selon lui, c’était une "véritable chasse à l’homme" qui a eu lieu. Et pour cause, au-delà du fait d’avoir usé d’une arme automatique, l’assaillant a montré sa dangerosité en se mettant en scène alors que rien ne l’y obligeait, alors que ce message allait permettre son identification rapide. "Et on connaît bien ce besoin d’importance dans le phénomène terroriste", affirme le criminologue.

"La grande question maintenant c’est ‘est-il prêt lui-même à mourir ? Quel est son plan s’il en a un et son degré d’implication ?’ Puisque souvent on le sait, et ce ne sera peut-être pas le cas ici, mais les terroristes mettent tout dans la motivation du passage à l’acte, sans qu’il y ait forcément de plan élaboré derrière."