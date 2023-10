Attentat à Bruxelles : "J’ai peur du contrecoup et de l’islamophobie", s’inquiète Wafa, une enseignante de Molenbeek

"Je serais plus rassurée si l’on mettait plus de moyens dans la police, qui le réclame sans cesse, mais aussi dans l’enseignement… Si on tentait davantage de contrer la radicalisation… Nous sommes aussi dépassés par les infos véhiculées par les médias et les réseaux sociaux".

Wafa demande aussi à la ministre de l’éducation de donner les outils aux enseignants pour expliquer aux élèves, de la meilleure manière possible et "En toute neutralité", l’actualité et l’histoire du conflit au Proche Orient.