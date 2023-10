Attentat à Bruxelles : en séjour illégal, radicalisé, que sait-on d’Abdesalem Lassoued, 45 ans, l’auteur tué par un tir policier ?

En 2016, un service étranger l’avait signalé comme étant un profil radicalisé, prêt à partir combattre dans une zone de conflit pour le djihad, "mais cela faisait partie de dizaines de signalements quotidiens de ce type" à l’époque, a expliqué le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne, et rien n’avait pu être fait à l’époque.

Plus récemment, il aurait menacé un résident d’un centre d’asile en Campine, lequel l’aurait dénoncé et signalé qu’il avait été condamné pour terrorisme en Tunisie. Le Joint Information Center, créé après les attentats pour centraliser les informations autour du terrorisme, avait planifié une réunion, prévue ce mardi même, mais aussi reçu l’information que sa condamnation était pour des faits de droit commun et non de terrorisme : "Il n’y avait donc pas de menace terroriste imminente détectée", selon Vincent Van Quickenborne.

Nouvel élément communiqué mardi, il a également résidé en Suède mais n'était pas connu de la police là-bas. C'est ce qu'a indiqué le Premier ministre de ce pays scandinave, Ulf Kristersson, lors d'une conférence de presse.

Son acte n’aurait pas de lien direct avec le conflit israélo-palestinien, même si sur le compte Facebook où il a posté sa vidéo de revendication, il évoquait plus tôt dans la journée le meurtre islamophobe d’un petit garçon aux Etats-Unis.