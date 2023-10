Attentat à Bruxelles : écoles francophones ouvertes ce mardi mais la ministre demande une vigilance renforcée aux directions

Caroline Désir a envoyé une circulaire aux écoles en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Dans cette circulaire, la ministre de l’éducation en FWB explique avoir des contacts permanents avec les interlocuteurs qui participent aux réunions de coordination du Centre de crise.

"Il ne me revient en effet pas, en tant que Ministre de l’Education, de procéder à l’évaluation de cette menace et de déterminer les éventuelles mesures à prendre. Ce type de décision appartient aux autorités compétentes en matière de sécurité, s’appuyant notamment sur les éléments fournis par les services de Police ou la Sûreté de l’Etat", ajoute-t-elle.

Les écoles seront donc ouvertes ce matin et la ministre explique cette décision : "Lors d’un échange au cours de la nuit, le Premier ministre m’a indiqué que, selon l’analyse de l’OCAM, il n’existe pour l’instant aucune menace spécifique sur les écoles qui justifierait leur fermeture. Par conséquent, les écoles resteront ouvertes ce mardi 17 octobre. "

Dans cette circulaire, Caroline Désir demande tout de même aux directions des écoles de renforcer la vigilance : "Dans l’attente et par précaution, je vous invite à sensibiliser les membres du personnel au contenu du plan d’urgence interne de votre établissement, à maintenir les portes fermées en dehors des heures d’entrée et de sortie des élèves ainsi qu’à éviter autant que possible les regroupements devant l’école."