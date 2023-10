Attentat à Bruxelles : deux personnes de nationalité suédoise tuées, le suspect toujours en fuite

Le Centre de crise national a activé la phase fédérale de gestion de crise. Le Premier ministre, la ministre de l’Intérieur et le ministre de la Justice s’y sont rendus pour suivre la situation.

L’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (Ocam) a relevé de 2 à 3 le niveau de la menace à l’échelle nationale.

Plus tôt dans la soirée, ce niveau avait déjà été relevé en Région bruxelloise à 4, soit l’échelon le plus élevé, "en raison d’une menace grave et imminente". "Ces niveaux de menace resteront en vigueur jusqu’à ce que nous ayons plus d’informations", précise le Centre de crise.

Le centre de crise a par ailleurs invité les Bruxellois à rester vigilants et à ne pas sortir de chez eux.