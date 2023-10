Attentat à Bruxelles : ce qu’on sait actuellement des victimes suédoises

Saisi de l’affaire survenue hier, le parquet fédéral belge avait fait état en fin de soirée d’un bilan de deux Suédois morts et un blessé – un troisième ressortissant suédois, et non pas un chauffeur de taxi, contrairement à ce qui avait été précédemment annoncé — dont le pronostic vital n’est pas engagé, a-t-il précisé.

Même si la Suède refuse actuellement de donner des éléments sur l’identité des victimes (afin de respecter le deuil des familles), nous en savons tout de même un peu plus. Une personne décédée hier été âgée de 60 ans et habitait Stockholm. Un deuxième homme, lui aussi décédé, avait 70 ans et résidait en Suisse. Quant à la personne blessée, elle est âgée aussi de 70 ans. Cette dernière a reçu aujourd’hui une visite consulaire.