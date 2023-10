Attentat à Bruxelles : Alexander De Croo, Ulf Kristersson et Ursula von der Leyen plaident pour une sécurisation renforcée des frontières

"Dans le cas de l’attaque terroriste, nous ne négligerons pas le fait que l’immigration clandestine a joué un rôle important dans ces événements tragiques. C’est pourquoi nous devons nous concentrer sur deux dimensions européennes à savoir, une meilleure protection de nos frontières extérieures et, plus important encore, une politique de retour plus résolue et mieux coordonnée pour les immigrés clandestins", explique Alexander De Croo.

"Plus que jamais, la Belgique s’engage à faire aboutir le Pacte européen sur l’asile et les migrations sous sa présidence. Nous comptons sur le soutien de tous les autres Etats membres. La Suède s’est montrée favorable à ce pacte européen sur les migrations, qui prévoit un meilleur contrôle des frontières et une politique de retour européenne. La Suède et la Belgique mènent le même combat", a déclaré le Premier ministre.

Même son de cloche pour le Premier suédois : " Nous n’avons pas encore toutes les réponses aujourd’hui. Mais je voudrais dire quelques éléments. Pour la Suède cet attentat était dirigé contre nous, parce que nous sommes suédois. (...)Je pense donc aux familles des victimes et à la personne blessée. (...) Il est délicat d’imaginer l’ampleur, la résonance que cette attaque, ou les précédentes, auront. Mais ils ne nous font pas peur. Ils refusent d’accepter les valeurs que nous défendons et chérissons. Beaucoup de Suédois sont aujourd’hui tristes et en colère et ont beaucoup de questions", a déclaré Ulf Kristersson.

"Nous ne sommes pas ceux qui devront changer notre manière de vivre, nous sommes très fermes sur cela. Nous devrons augmenter les mesures de sécurités pour continuer à protéger nos sociétés. Nous devrons sécuriser nos frontières et les frontières européennes", a-t-il ajouté.

La Présidente de la Commission européenne était également présente au 16 rue de La Loi ce mercredi matin. Elle a tenu à être là, dit-elle, "parce que cette attaque a eu lieu dans la capitale de l’Europe".

Ursula von der Leyen s’est d’abord exprimée sur les discours de haine, sur les réseaux sociaux : "Il n’y a aucune place pour la haine en Europe. Nous avons vu que les discours de haine se répandent en ligne. Nous avons désormais les outils pour les contenir. Notre digital service act a été renforcé. Il nous aide à travailler avec les plates-formes pour supprimer ces discours de haine."

La Présidente est ensuite revenue sur la question de la sécurité des frontières : " L'Europe travaille en ce moment sur une proposition de loi. Si une personne est considérée comme étant une personne dangereuse. Les autorités du pays concerné devraient avoir les moyens de faire retourner cette personne dans son pays. […] Nous devons plus travailler en " team Europe ", nous devrons intensifier nos efforts envers les pays d’origine et de transit. Nous devrons décider qui vient chez nous, et dans quelles circonstances."