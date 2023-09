Attendu le 10 octobre par les Députés, Alexander De Croo prépare le budget 2024 : entre 800 millions et 1,2 milliard d’euros à trouver

Les derniers chiffres dont a pu prendre connaissance le gouvernement sont ceux du Comité de monitoring. Ce dernier a estimé que le déficit budgétaire de ce qu’on appelle l’entité I, c’est-à-dire l’Etat fédéral et la sécurité sociale, pourrait atteindre 18,6 milliards d’euros l’an prochain, soit 3,1% du PIB.

Un tel déficit constituerait une amélioration par rapport à 2023, mais ce serait moins bien que ce qui était prévu par le gouvernement dans la trajectoire budgétaire qu’il a présentée à la Commission européenne dans le cadre du programme de stabilité. Le gouvernement d’Alexander De Croo avait tablé sur un déficit moins élevé, de l’ordre de 815 millions d’euros.

Pour rappel, le gouvernement s’est engagé auprès de la Commission européenne à ramener le déficit sous la barre des 3% en faisant des efforts supplémentaires en de 0,2% du PIB 2024, et de 0,8% du PIB en 2025 et 2026. Sans ces efforts, la Belgique serait placée par l’Europe sous procédure de déficit excessif.

Selon le comité de monitoring, l’entité I (l’Etat fédéral et la Sécurité sociale) devra donc fournir l’année prochaine un effort de 815 millions d’euros pour réaliser son propre programme de stabilité.

Ces 815 millions d’euros s’ajouteraient à l’effort de 1,2 milliard d’euros déjà prévu lors d’un précédent conclave budgétaire.

L’autre mauvaise nouvelle était venue, il y a trois semaines, du Bureau du Plan qui, lui, avait vu le déficit de l’Etat fédéral se creuser davantage en 2024. Le Bureau du Plan avait estimé que le gouvernement De Croo devrait rechercher 1,2 milliard d’euros pour son budget 2024. Le Bureau avait expliqué cette dégradation par des prévisions de croissance économique moins élevées que prévu. La croissance économique a ainsi été estimée à 1% en 2023 et 1,3% en 2024, c’est 0,3% de moins que ce qu’on prévoyait encore en juin dernier. C’est le contexte international, le ralentissement de l’économie et la forte inflation qui pèse sur la consommation des ménages qui en sont la cause.

Bref, tout cela combiné, alourdirait le déficit de tous les gouvernements belges (fédéral et entités fédérées), le faisant passer à 29,9 milliards en 2024, selon le Bureau du Plan, soit bien plus que ce à quoi à la Belgique s’est engagée auprès de la Commission européenne.