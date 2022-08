Atteinte d’un cancer généralisé, la chienne Lola a été recueillie par une famille grâce à l’adoption "sauvetage"

Grâce à ce système, explique Vanessa, "l’adoption d’un chien malade n’est même plus une question financière. On n’a plus que de l’amour à donner à ce chien. Et le reste, on ne doit pas s’en occuper".

Néanmoins, les personnes comme Vanessa restent rares. "Généralement, ce sont des personnes qui viennent à la SPA avec l’envie d’adopter un animal qui a du mal à trouver un foyer. Mais ça, ça concerne seulement une personne sur 50", explique Gaetan Sgualdino. Pourtant, "au moins un animal sur 20 qu’on recueille ici est âgé."

Chaque année, entre 50 et 80 animaux sont adoptés via ce système à la SPA de La Louvière.