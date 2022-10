Atteint d'une "maladie neurologique grave", Daniel Barenboim renonce à ses prochains concerts

Alors qu'il fêtera le 15 novembre prochain ses 80 ans, le grand chef d'orchestre et pianiste Daniel Barenboim a annoncé ce mardi 4 octobre être atteint d'une "maladie neurologique grave". Il a décidé de "prendre du recul" vis à vis de ses activités de chefs d'orchestre "pour les mois à venir".

"C'est avec un mélange de fierté et de tristesse que j'annonce aujourd'hui que je prends du recul par rapport à certaines de mes activités de spectacle, en particulier les engagements de direction, pour les mois à venir". C'est ainsi que Daniel Barenboim a annoncé sur ses réseaux sociaux son retrait temporaire de la scène pour se concentrer sur sa santé. "Ma santé s'est détériorée au cours des derniers mois et on m'a diagnostiqué une grave maladie neurologique", a écrit le maestro sur son compte Twitter. "Je dois maintenant me concentrer autant que possible sur mon bien-être physique".

Déjà à la fin du mois d'août, nous apprenions que Daniel Barenboim renonçait à diriger la nouvelle production de la tétralogie du Ring de Wagner, mise en scène par Dmitri Tcherniakov, prévue en ce mois d'octobre au Staatsoper de Berlin, subissant toujours " les conséquences de la vascularite" qu'on lui a diagnostiquée au printemps dernier.

" La musique a toujours été et continue d’être une partie essentielle et durable de ma vie. J’ai vécu toute ma vie dans et par la musique, et je continuerai à le faire tant que ma santé me le permettra. En regardant le passé et l’avenir, je ne suis pas seulement satisfait mais aussi profondément épanoui", conclut le pianiste israélo-argentin.