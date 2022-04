Atteint d’un mésothéliome, l’aîné d’une famille décimée par l’amiante ouvre un nouveau combat judiciaire

Nous voulons faire bouger la jurisprudence en mettant en avant le principe de la faute intentionnelle

Comme beaucoup d’autres malades, il est indemnisé par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante. Si le système permet une indemnisation rapide et sans conditions des victimes du mésothéliome, Éric Jonckheere et ses conseils veulent mettre en évidence ses défauts : "Il faut savoir que quand une victime demande l’aide du Fonds amiante, il doit automatiquement accorder l’immunité aux responsables de son dommage. La Belgique est unique en Europe dans ce fait-là. Nous voulons faire bouger la jurisprudence en mettant en avant le principe de la faute intentionnelle. Puisque lors du procès de ma mère Françoise Jonckheere face à Eternit que nous avons gagné, nous avons pu prouver que Eternit (aujourd’hui Etex) connaissait les dangers depuis les années 60. Puisqu’ils ont maintenu la production de l’amiante jusqu’en 1998, nous allons demander à la cour d’être sensible au fait que ce temps où Eternit n’a pas voulu changer son mode de production, peut être considéré comme une faute intentionnelle."

L’objet de la citation lancée par Éric Jonckheere, et ses avocats, est de montrer que dans son cas, s’appuyant notamment sur les attendus de l’arrêt rendu en 2017, l’ensemble des circonstances qui ont mené à son exposition, sa contamination et sa maladie, peuvent être qualifiées de faute intentionnelle, et donc qu’Eternit a commis une telle faute. Si on dénombre officiellement près de 350 victimes du cancer de "l’amiante" par an, l’association Belge des Victimes de l’Amiante affirme que ce chiffre est loin de refléter la réalité.