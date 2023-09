Atteint d’un cancer incurable, Gilles Van der Spek va pédaler pendant 24h sur la Grande Roue de Bruxelles en faveur du "profitivisme"

D’où son idée de lancer une ASBL appelée "Profitivisme". Sa mission : aider les gens face à l’adversité.

"Je pense que, face à l’adversité, c’est vraiment très important de rester positif. C’est 60%, comme je dis toujours, de la guérison ou du maintien. Je ne sais pas si j’apporte beaucoup, mais j’essaye d’inspirer les gens à relativiser par rapport à leurs bobos de tous les jours, leurs tracas et en disant : Attendez, arrêtez de vous plaindre, la vie est belle !'. Ce que j’essaye de transmettre. C’est un choix que l’on a face à l’adversité : soit on peut devenir une victime, soit on peut devenir un survivant. Pas survivant par rapport à la mort, mais survivant par rapport au fait qu’il y a moyen de vivre une expérience et devenir plus grand, plus grand humainement. Et c’est ça que j’essaye de faire au travers d’une ASBL. […] Parce que souvent, la société, la routine de tous les jours, fait qu’on perd la notion de ce qu’on a et ce qu’on a, c’est déjà énorme. Le simple fait de vivre et de respirer et de se réveiller le matin autour de ses proches, c’est une déjà une victoire tous les jours !"

24h à pédaler dans une nacelle sur une Grande Roue

Et pour marquer le coup, il a voulu se lancer un défi : rouler à vélo 1880 km au Kirghizstan. Mais entre-temps, il s’est cassé la main et a dû trouver une autre idée.

Au final : il roulera 24h d’affilée sur son vélo d’entraînement dans une nacelle de la Grande Roue située place Poelaert à Bruxelles. Ce sera ce vendredi 8 septembre à partir de 16h (et jusqu’à samedi 16h).

Au pied de la Grand Roue, il y aura le village "Profitivisme" avec des animations et de la musique comme il l’a expliqué à Gaëtan, Audrey et Kristofer sur Tipik ce mardi 5 septembre :