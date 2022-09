Atteindre les sommets des montagnes, une autre forme de séminaire d’entreprise

Emmenée par leur guide professionnel, la cordée est maintenant bien engagée sur la voie. Prudemment, les gestes à accomplir sont indiqués. Pascal Claude tente de maîtriser ses peurs, Helena Verrier jongle entre le piolet et la perche pour la prise de son en direct. Et tout autour, le paysage implacable des hauts sommets. Ici, c’est la montagne qui en impose. Et remet chacun à sa place. Julien Hervouet évoque la dynamique de groupe en cordée.

"Quand on se trouve face à une cascade de glace, deux piolets dans la main, que c’est la première fois qu’on s’aventure dans ce type d’expérience, on s’en sent incapable. Et puis on découvre qu’on a des ressources intérieures, une capacité à le faire. En étant assuré par quelqu’un d’autre, on établit des liens de confiance au travers de la cordée. C’est un apprentissage très fort pour le groupe sur sa propre dynamique. Ça permet d’accélérer les processus de décision, de définir le bon niveau d’objectifs, la bonne cadence."