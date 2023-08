"Atteindre l’aube" de Diglee : écrire sur sa famille

L’idée d’écrire sur sa grand-tante est venue presque naturellement à l’esprit de Diglee. Comme guidée par une intuition profonde, l’autrice avait d’ores et déjà commencé à capturer sa voix lors de leurs rencontres privilégiées, consciente de l’importance de préserver une trace sonore de ces moments précieux car entre elles deux existait un lien tout particulier.

À son décès, Georgie laisse derrière elle un appartement empli de fatras, de souvenirs, de photographies et aussi de secrets. Avant que tout ne soit jeté aux oubliettes, Diglee se rend dans l’antre de Georgie et récupère des lettres, matériel indispensable pour la redécouvrir ainsi que les autres femmes de la lignée.

Georgie avait la capacité de devenir le centre de l’attention et de captiver toutes les personnes présentžes lorsqu’elle racontait sa vie à grand éclat de voix.

Tu étais originale et lointaine, comme une grand-mère non officielle et sulfureuse, qui gloussait en me confiant des secrets d’alcôves ou commentait d’un clin d’œil complice mes petits fiancés. Je t’ai admirée oui. Beaucoup.

Impressionnée par ce qu’elle racontait, Diglee adorait passer des moments avec elle pour écouter les folles aventures de ses aïeux. Dans Atteindre l’aube, Diglee revient sur les traces du passé et nous invite à rencontrer les femmes de sa famille aux destins uniques.

On y rencontre d’un côté Louise, "l’insoumise, la courtisane" et de l’autre, Hermance, la cantatrice. Avec les destins hors normes de ces deux aïeules, on comprend aisément d’où viennent les aspirations de liberté et d’indépendance de Georgie et de Diglee et comme elle l’avoue : "J’ai joué à être toi. Sauvage, insolente, fantasque. La frontière est floue entre ce dont j’hérite et ce qui m’est propre."