Attaques au Nigeria : 48 personnes tuées dans le nord-ouest

En dépit des opérations militaires et des amnisties accordées par les autorités, les attaques se multiplient dans le nord-ouest et le centre du pays le plus peuplé d'Afrique.

Rien que ces deux derniers mois, les gangs ont attaqué à l'explosif et tiré sur un train en provenance de la capitale Abuja, kidnappant des dizaines de passagers, ils ont abattu plus de 100 villageois et massacré une dizaine de membres de groupes d'auto-défense.

Et début janvier, plus de 200 villageois ont été tués dans l'État de Zamfara.

D'après l'ONG Acled, les bandits ont tué plus de 2.600 civils en 2021, soit une augmentation de 250% par rapport à 2020.

Désignés comme "terroristes" par les autorités au début de l'année, les bandits opèrent depuis des camps cachés dans une vaste forêt à cheval sur les États de Zamfara, Katsina, Kaduna et Niger.