Attaques au couteau au parc Duden : le suspect interpellé est placé sous mandat d’arrêt

Le jeune homme qui a été interpellé pour deux agressions au couteau commises samedi et dimanche dans le parc Duden à Forest a été inculpé et placé sous mandat d’arrêt, a déclaré mardi le parquet de Bruxelles. "Le suspect a été inculpé d’extorsion avec arme, tentative d’extorsion avec arme, coups et blessures volontaires avec incapacité de travail et port d’arme prohibée par destination. Il a été placé sous mandat d’arrêt lundi", a indiqué Sarah Durant, porte-parole du parquet de Bruxelles.

Une femme de 25 ans qui promenait son chien dans le parc Duden à Forest, samedi soir, a été agressée vers 19h50. Un homme a exigé qu’elle lui remette son GSM, celle-ci s’est exécutée, mais l’individu lui a asséné un coup de couteau dans le dos, atteignant le poumon gauche. La jeune femme, blessée, s’est ensuite dirigée vers l’arrêt de bus le plus proche, où des passants se sont occupés d’elle. Elle a été emmenée à l’hôpital. Ses jours ne sont plus en danger.

Dimanche, vers 13h40, une autre femme a été agressée au même endroit. Un homme a exigé qu’elle lui remette son GSM, tout en la menaçant d’un couteau. Il a tenté de la poignarder, mais la victime a pu esquiver. Une autre femme est intervenue et a reçu quelques coups de poing.

Les trois femmes agressées ont fait des descriptions concordantes de l’auteur. A priori, les deux agressions ont été commises par un même individu. La police a pu identifier et interpeller un suspect. Il s’agit d’un homme de 19 ans. Le parquet de Bruxelles a désigné un juge d’instruction, lequel a inculpé cet individu lundi et l’a placé sous mandat d’arrêt.