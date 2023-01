Attaque terroriste à Manhattan : début du procès de l’attentat de Manhattan, qui avait fait une victime belge

Le procès d’un attentat terroriste perpétré le 31 octobre 2017 à Manhattan a débuté lundi à New York. Sayfullo Saipov est accusé d’avoir tué huit personnes. L’homme avait foncé sur des piétons et des cyclistes au volant d’une camionnette de location. En plus des huit morts, l’incident avait fait une dizaine de blessés graves. Il s’agit de l’attentat le plus meurtrier qu’a connu New York depuis le 11 septembre 2001.

Parmi les victimes se trouvait une Belge de 31 ans. Elle vivait à Staden, en Flandre occidentale, et avait deux jeunes enfants. Au moment des faits, elle était en voyage avec sa mère et deux sœurs. Par ailleurs, trois autres Belges -un homme, une femme et leur fils- ont été blessés dans l’attentat.