La Russie attaque l'Ukraine. Vladimir Poutine a lancé une opération militaire dans le pays pour défendre les séparatistes de l'est du pays. Les premières explosions ont déjà retentit à Kiev et dans une autre ville ukrainienne, alors qu'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU est en cours à New York dans la nuit de mercredi à jeudi.

