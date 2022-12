Attaque mortelle à Paris : ce que l’on sait ce vendredi soir

Au croisement de la rue d’Enghien et de la rue d’Hauteville, des brancards étaient amenés dans le calme vers la scène de la fusillade et un périmètre de sécurité était mis en place par la police, a constaté une journaliste de l’AFP.

Présente au moment de l’attaque, Selma Akkaya, journaliste et activiste kurde a indiqué à l’AFP qu'"il y a six personnes blessées" avec parmi elles, "un célèbre chanteur kurde". L’auteur des faits a tiré, selon elle, "en direction d’un salon de coiffure".

"Sept à huit coups de feu dans la rue, c’est la panique totale, on est restés enfermés à l’intérieur", a témoigné auprès de l’AFP une commerçante d’un immeuble voisin souhaitant garder l’anonymat.

"On a vu un vieux monsieur blanc rentrer et tirer dans le centre culturel kurde, puis il est allé dans le salon de coiffure à côté", à l’angle avec la Cour des Petites écuries. "On est réfugiés dans le restaurant avec les salariés", a témoigné Romain, le directeur adjoint du restaurant Pouliche Paris, dans la rue, joint par téléphone.

La rue d’Enghien et le quartier comptent de nombreux restaurants, bars et commerces et ses trottoirs comme ceux des rues adjacentes grouillent habituellement de passants.

Selon un autre témoin, un habitant du quartier qui passait dans la rue et interrogé par l’AFP, "il y avait des gens en panique qui criaient à des policiers : 'il est là, il est là, avancez' en désignant un salon de coiffure".

"J’ai vu des policiers rentrer dans le salon où j’ai vu deux personnes à terre, blessées aux jambes, j’ai vu le sang", a-t-il ajouté décrivant des "gens sous le choc et en panique".

Le Centre Ahmet Kaya, ainsi prénommé en hommage au célèbre chanteur éponyme, est une association loi 1901 ayant pour objectif de "favoriser l’insertion progressive" de la population kurde installée en Ile-de-France.