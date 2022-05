Vivalia a subi, durant la nuit de vendredi à samedi, une attaque informatique de "grande ampleur" qui "a entraîné le blocage de tous les serveurs" des hôpitaux et maisons de repos de l’intercommunale de soins de santé, a-t-elle annoncé samedi par un communiqué sur les réseaux sociaux.

Vivalia regroupe notamment six sites hospitaliers, une polyclinique, quatre maisons de repos et maisons de repos et de soins, une maison de soins psychiatriques et trois crèches situés en province de Luxembourg.

Depuis samedi matin, les équipes de l’intercommunale "travaillent à développer des solutions", indique encore Vivalia.