Attaque de Salman Rushdie : "Rien ne justifie une fatwa, une condamnation à mort", s’indigne Charlie Hebdo

"La liberté de penser, de réfléchir et de s’exprimer n’a aucune valeur pour Dieu et ses serviteurs. Et dans l’Islam, dont l’histoire s’est souvent écrite dans la violence et la soumission, ces valeurs n’ont tout simplement pas leur place car elles sont autant de menaces contre son emprise sur les esprits", fait valoir Riss.

Il rejette l’idée selon laquelle "la fatwa contre Salman Rushdie était d’autant plus révoltante que ce qu’il avait écrit dans son livre, 'Les versets sataniques', n’était absolument pas irrespectueux à l’égard de l’islam".

Selon lui, il s’agit d’un "raisonnement d’une très grande perversité car il induit qu’à l’inverse des propos irrespectueux envers l’islam justifieraient une fatwa et une punition, fut-elle mortelle".

"Eh bien non, il va falloir répéter encore et encore que rien, absolument rien ne justifie une fatwa, une condamnation à mort, de qui que ce soit pour quoi que ce soit", martèle Riss, en fustigeant des "petits chefs spirituels médiocres, intellectuellement nuls et culturellement souvent ignares".