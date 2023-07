Attaque contre le domicile d’un maire : enquête ouverte pour tentative d’assassinat

"Tout cela était savamment orchestré, sans considération pour les vies à l’intérieur de la maison", selon l’entourage du maire.

D’après la même source, les auteurs ont mis le feu à la voiture-bélier mais aussi à celle de la famille, avant d’être mis en fuite par la police et les pompiers, "intervenus "très rapidement".

"Cette nuit, un cap a été franchi dans l’horreur et l’ignominie", estime le maire. "Si ma priorité est aujourd’hui de prendre soin de ma famille, ma détermination à protéger et servir la République est plus grande que jamais."