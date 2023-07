Attaque contre le Club House de l'Union : sécurité renforcée pour le match de ce soir

Cet incident est pris en compte dans l’analyse de risque du match de ce soir, où l’Union reçoit Anderlecht. La sécurité sera quelque peu renforcée. C’est ce que déclare Sarah Frederickx, la porte-parole de la zone de police Midi. L’incident en question s’est déroulé dans la nuit de jeudi à vendredi, au Club House de l’Union Saint-Gilloise, et ce sont nos collègues de Bruzz qui en ont eu vent les premiers.

Pendant la soirée, une trentaine d’individus, probablement des supporters d’Anderlecht, ont pénétré dans la fanzone du Stade Joseph Marien puis ont forcé l’entrée du Club House de l’Union. Là, ils auraient cassé un peu de mobilier et brisé des verres, même si les dégâts semblent limités. Une bagarre aurait éclaté et une personne aurait été blessée, précise Sarah Frederickx. Bruzz croit savoir qu’elle aurait perdu deux dents et aurait eu besoin de neuf points de suture.

Vers 23h30, la police a été prévenue, mais, une fois arrivée sur place, elle n’a trouvé personne, les fauteurs de troubles s’étant enfui via le parc Duden.

"De tels affrontements sont un peu une tradition, explique un habitué de l’Union. En 2021, à la veille du match de Coupe, les supporters d’Anderlecht sont venus tagger les installations saint-gilloises. Et l’année dernière, ce sont les fans saint-gillois qui ont laissé des tags dans les toilettes du stade d’Anderlecht."

Jusqu’à présent, la police n’a procédé à aucune interpellation, mais l’enquête suit son cours.