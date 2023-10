Attaque au couteau dans un lycée à Arras : un nouveau bilan fait état d'un mort et de trois blessés

Emmanuel Macron a aussi rendu "hommage à tous (les) enseignants". Il a salué "l'extraordinaire courage" des personnels de l'établissement et "de tous les élus du territoire qui font bloc", ainsi que "la réactivité de l'ensemble des services de sécurité intérieure".

Le président a également indiqué qu'une autre "tentative d'attentat", "dans une autre région", avait été déjouée grâce à une intervention des forces de l'ordre.

Il faisait allusion à l'interpellation et au placement en garde à vue pour port d'arme prohibé d'un homme connu pour "radicalisation", à la sortie d'une salle de prière à Limay (Yvelines), a précisé le ministère de l'Intérieur. A ce stade, cette enquête est entre les mains du parquet de Versailles, et non du parquet national antiterroriste.