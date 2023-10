Attaque au couteau dans un lycée à Arras : un enseignant tué et deux blessés, l’auteur était fiché S

Un enseignant de philosophie ayant assisté à l’attaque, Martin Dousseau, a décrit un mouvement panique au moment de l’intercours, quand les élèves du collège se sont retrouvés face à un homme armé. "Il a agressé un membre du personnel de la cantine, j’ai voulu descendre pour intervenir, il s’est tourné vers moi, m’a poursuivi et m’a demandé si j’étais professeur d’histoire-géographie. J’ai l’impression qu’il cherchait un professeur d’histoire", a-t-il ajouté. "On s’est barricadés, puis la police est arrivée et l’a immobilisé".

Selon lui, la victime est un professeur de français du collège. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montraient un jeune homme, pantalon noir et veste grise, se battre avec plusieurs adultes dans la cour de l’établissement, visiblement arme à la main, avant de se diriger vers la porte de l’établissement.

L’auteur de l’attaque "faisait l’objet d’un suivi actif" de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et avait été contrôlé jeudi "sans qu’aucune infraction ne puisse lui être reprochée", a dit à l’AFP une source renseignement.

L’auteur de l’attaque est âgé d’une vingtaine d’années et était fiché S. Il "était sous écoute et faisait l’objet de surveillances physiques", "depuis cet été", a précisé cette source, ajoutant que "ses conversations téléphoniques n’avaient pas mis en évidence, ces derniers jours, d’éléments permettant d’annoncer un passage à l’acte".

Son profil "s’apparente donc à un individu radicalisé dont le potentiel est connu mais qui décide subitement de passer à l’acte, rendant difficile sa neutralisation", a encore dit cette source.

Un de ses frères avait lui "été interpellé à l’été 2019 par la DGSI dans le cadre d’un projet d’attentat déjoué puis de faits d’apologie et est écroué", a encore dit cette source.