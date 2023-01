Attaque au couteau à Schuman : l'auteur des faits est sous mandat d'arrêt du chef de tentative d'assassinat

"Le mobile du suspect n'est pas encore connu, mais à ce stade rien n'indique qu'il s'agit d'un mobile extrémiste ou terroriste. Le suspect n'est pas connu auprès des services de sécurité", a déclaré le parquet de Bruxelles mardi, concernant l'attaque au couteau dans la station de métro Schuman à Bruxelles lundi soir.

L'une des trois personnes blessées dans l'attaque au couteau à la station de métro Schuman à Bruxelles lundi soir est toujours hospitalisée, a rectifié mardi le parquet de Bruxelles, après avoir annoncé que les trois victimes avaient quitté l'hôpital. "L'une des victimes est toujours admise à l'hôpital, mais ses jours ne sont plus en danger", a pu circonstancier Willemien Baert, porte-parole du parquet de Bruxelles.

Le suspect de l'agression, un homme âgé de 30 ans, a été auditionné dans la nuit de lundi à mardi et a ensuite été mis à disposition de la juge d'instruction qu'elle l'a inculpée et placée sous mandat d'arrêt de chef de tentative d'assassinat, et de port d’arme par destination. Elle désignera un expert afin de réaliser une expertise psychiatrique du suspect.

Le lundi 30 janvier vers 17h45, un individu a sorti un couteau dans une rame de métro qui arrivait à la station Schuman. Il a blessé trois personnes, dont une grièvement.

Le suspect a été neutralisé par des policiers, à l'intérieur de la station de métro, immédiatement après les faits.