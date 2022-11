Attaque au couteau à Schaerbeek : l’agresseur aurait-il dû bénéficier d’une mise en observation psychiatrique ?

Quelques heures avant l’agression, le coupable s’était présenté au commissariat de police d’Evere. Selon le parquet de Bruxelles, il tenait des propos incohérents, parlait de la haine contre la police et demandait à être pris en charge au niveau psychologique. L’agresseur était par ailleurs connu pour être dangereux et avait des antécédents de radicalisation. "C’est donc typiquement le genre de profil pour lequel on pourrait faire ce qu’on appelle "une expertise en vue d’une hospitalisation sous contrainte" explique le Dr Caroline.

Mais de quoi s’agit-il exactement ? En psychiatrie, on peut décider d’une hospitalisation sous contrainte de la personne. Cela s’appelle aussi : une "mise en observation (MEO)". Elle est inscrite dans le cadre d’une loi du 26 juin 1990, relative à la protection de la personne malade mentale. C’est d’ailleurs la seule loi médicale qui le permet. Les experts dans ce domaine possèdent une formation pour connaître la loi.