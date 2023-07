Attaque au couteau à Bad Hönningen : la victime était originaire d’Embourg (Liège)

Le drame a eu lieu samedi après-midi, dans la paisible ville thermale de Bad Hönningen, entre Bonn et Coblence, non loin de la frontière belge. Un homme, âgé de 38 ans, armé d’un couteau, s’en est pris aux passants. Plusieurs personnes ont été blessées et l’une d’elles est décédée. Il s’agit de Claudia Maraite, 55 ans, originaire d’Embourg.

L’homme a été arrêté après les faits mais ses motivations restent pour l’instant inconnues. A ce stade-ci, les autorités allemandes ne laissent filtrer que très peu d’informations au sujet de cette attaque.

Très impliquée dans la vie de sa commune, Claudia Maraite était mère de deux enfants et aurait été grand-mère pour la première fois dans trois mois.