Attaque au couteau à Arras : l'établissement du professeur tué évacué après une alerte à la bombe

Le collège-lycée du nord de la France où enseignait le professeur assassiné vendredi par un ex-élève radicalisé a été évacué lundi matin après une alerte à la bombe, a constaté une journaliste de l'AFP.

Aux alentours de 10H30, plusieurs dizaines d'élèves et d'enseignants ont quitté l'établissement, où a été mise en place une cellule psychologique, pour se rendre dans un parking juste en face. L'alerte "fait suite à un message reçu" via internet, a précisé la préfecture du Pas-de-Calais. De nombreux élèves, certains accompagnés de leurs parents, s'étaient réunis lundi matin devant la cité scolaire, où aucun cours n'est dispensé lundi, pour rendre hommage à l'enseignant. Certains sont venus déposer des roses devant l'entrée, en présence de nombreuses forces de l'ordre, militaires et policiers.

Dominique Bernard, professeur de français au collège, âgé de 57 ans, a été poignardé à mort vendredi par un ancien élève radicalisé de 20 ans, lors d'un attentat qui a également fait trois blessés. Un hommage national lui est rendu dans la journée, notamment par une minute de silence à sa mémoire et à celle d'un autre professeur, Samuel Paty, assassiné par un djihadiste en 2020, et à qui la journée est aussi dédiée.

Pour ce moment de recueillement, le ministre de l'Education sera aux côtés de la Première ministre Elisabeth Borne à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), au collège de Samuel Paty. "Aucune contestation" ni "aucune provocation" ne seront "tolérées" lors de cet hommage, a prévenu le ministre français de l'Education Gabriel Attal.

La France a été placée vendredi en alerte "urgence attentat", avec 7.000 soldats déployés sur le territoire.