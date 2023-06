L’attaque a suscité une avalanche de réactions dans le monde politique, des élus de droite et d’extrême-droite mettant en avant l’origine et le statut de l’agresseur.

Selon différents témoignages, l’homme a tenté de s’enfuir de l’aire de jeu et attaqué une personne âgée avant d’être interpellé très rapidement par la police. Les secours ont été alertés à 9h41, l’intervention déclenchée immédiatement et l’agresseur interpellé quatre minutes plus tard, selon un chronométrage diffusé par la police.