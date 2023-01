Attaque au chlore en 2018 lors du conflit en Syrie : le pouvoir syrien rejette le rapport de l’OIAC

Et quelques jours plus tard, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont mené des frappes aériennes contre des sites servant, selon eux, au programme d’armement chimique du pouvoir syrien. Damas et son allié russe ont affirmé que l’attaque avait été mise en scène par des secouristes, une accusation rejetée par l’OIAC.

Selon le rapport, les enquêteurs de l’OIAC ont examiné une "série de scénarios possibles" et conclu que "les forces aériennes syriennes (étaient) les auteurs de cette attaque". Le pouvoir syrien nie l’utilisation d’armes chimiques et assure avoir remis ses stocks dans le cadre d’un accord de 2013, conclu à la suite d’une attaque présumée au gaz sarin qui a tué 1400 personnes dans la Ghouta, une banlieue de Damas.