Attaque à l'arme blanche dans un supermarché de Jeumont : l'auteur identifié a un profil schizophrène

L'homme qui a blessé lundi soir quatre personnes, dont deux gravement, par arme blanche dans un supermarché Lidl à Jeumont, dans le Nord de la France, est un ressortissant marocain en situation régulière, inconnu des services de police et au profil schizophrène, a-t-on appris ce mardi de source policière.

Des médicaments ont été retrouvés à son domicile, selon une source proche du dossier. Une source proche de l'enquête a indiqué qu'il était toujours hospitalisé après avoir tenté de se trancher la gorge et les poignets avec une de ses armes. Si ses motivations restent inconnues, "à aucun moment il n'y a eu de manifestation religieuse" de sa part, a précisé la source policière.

Armé d'un hachoir et de deux couteaux

Les faits se sont déroulés en début de soirée, quand l'homme est entré dans le magasin Lidl équipé d'un hachoir et de deux couteaux, avant de s'en prendre aux clients, avait indiqué lundi une autre source policière. Une dizaine de personnes étaient présentes dans le magasin. Selon la source proche de l'enquête, l'agresseur porte d'abord des coups à la tête d'une cliente, en blessant un autre à la main. Il s'en prend ensuite à une autre cliente, à qui il porte également des coups à la tête. Un homme jette alors des bouteilles de champagne sur l'agresseur, qui chute, selon cette même source. Il s'échappe ensuite par une sortie de secours, avant de s'entailler les poignets et le cou, a-t-elle poursuivi. "Laisse-moi crever", lance-t-il à un policier qui le découvre caché derrière un muret et constate qu'il est gravement blessé. Les pompiers ont indiqué lundi soir que deux victimes gravement blessées avaient été transportées à l'hôpital de Valenciennes. Leurs jours ne sont pas en danger. L'auteur a été héliporté vers le CHU de Lille.

Selon la source proche de l'enquête, deux autres victimes se sont rendues à l'hôpital de Maubeuge: l'une est touchée à la tête, l'autre a perdu son annulaire et son majeur est sectionné. "Quand les policiers sont arrivés il y avait du sang partout", a raconté lundi soir à l'AFP Arnaud Beauquel, premier adjoint au maire de Jeumont. Parmi les témoins figurent "des familles accompagnées d'enfants", a-t-il poursuivi.