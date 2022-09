Attaque à l'arme blanche au Canada : l'un des deux suspects des attaques retrouvé mort

L'un des deux suspects des attaques de dimanche au Canada est décédé et son corps a été retrouvé dans l'une des localités où se sont déroulés les meurtres, a annoncé lundi la police.

Le corps de Damien Sanderson portait plusieurs "blessures visibles". L'autre suspect, son frère Miles Sanderson est toujours en fuite et pourrait avoir été blessé également, a-t-elle ajouté lors d'une conférence de presse.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau avait déploré plus tôt dans la journée que ce type d'attaques meurtrières étaient "devenues trop courantes" dans le pays.

La police a émis un mandat d'arrêt contre les deux hommes identifiés comme Damien Sanderson et Miles Sanderson, âgés respectivement de 31 et 30 ans - la police n'a pas précisé s'ils étaient de la même famille.

Aucune information n'a été communiquée sur les victimes par les autorités dans l'immédiat. Mais la majorité d'entre elles sont autochtones. Au Canada, ces derniers représentent environ 5% de la population - 38 millions d'habitants - et vivent dans des communautés souvent ravagées par le chômage et la pauvreté. Selon la police, certaines victimes ont été ciblées par les suspects et d'autres ont été attaquées au hasard.