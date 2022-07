Attache ta tuque, on va tripper au Québec !

Denis Samyn, glaciologue et géologue, a accompagné Richard Mardens sur les Rwenzoris, une expédition pour étudier la fonte des glaces des derniers glaciers d’Afrique tropicale.

Ce n’est pas leur région d’origine de la Wallonie picarde, l’un ayant grandi à Mouscron et l’autre à Blaton, qui a réuni Denis Samyn et Richard Mardens… C’est leur ouverture sur le monde et la passion de la montagne qui les ont conduits à partager une fabuleuse expérience à 5000 mètres d’altitude sur les hauteurs du massif du Rwenzori, au niveau de l’équateur, à la frontière entre la République démocratique du Congo et de l’Ouganda. Leur but : percer les mystères des glaciers, vieux de plusieurs milliers d’années. Le projet de Denis et de Richard était de rassembler des traces de l’évolution de la fonte des glaces sous forme d’archives photos et vidéos. Accompagnés d’une vingtaine de porteurs, les deux explorateurs se sont lancés à l’assaut des sommets du Rwenzori.