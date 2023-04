Atrophie vulvo-vaginale : comment cela affecte la santé sexuelle et mentale des femmes ?

Lorsque les symptômes d’atrophie vulvo-vaginale se manifestent, il est important de confirmer le diagnostic à l’examen clinique pour écarter d’autres causes possibles. Si l’utilisation d’un lubrifiant seul peut parfois suffire lors des rapports, le traitement oestrogénique local par gel ou ovule peut être efficace en cas de ménopause non traitée et d’atrophie symptomatique. Toutefois, il est important de tenir compte des antécédents médicaux de la patiente, notamment en cas de cancer du sein. Il ne faut pas renoncer à sa sexualité et il est essentiel de discuter avec son médecin de toutes les options possibles, y compris le laser. Bien que les résultats du laser soient prometteurs, il n’existe pas encore d’études validées pour l’approbation d’un effet " rajeunissement du vagin ".

Retrouvez "La Grande Forme" en direct du lundi au vendredi de 13 heures à 14h30 sur VivaCité. Vous avez manqué l’émission ? Nous vous invitons à la revoir sur Auvio ainsi que sur différentes plateformes de Podcast.