ATP Zhuhai : Sander Gillé et Joran Vliegen éliminés au stade des demi-finales

Sander Gillé et Joran Vliegen ont été éliminés en demi-finales du double au tournoi de tennis ATP 250 de Zhuhai, joué sur surface dure, lundi en Chine.

Sander Gillé (ATP 20 en double), 32 ans, et Joran Vliegen (ATP 21), 30 ans, qui formaient la paire tête de série N.1, ont été battus au super jeu décisif par les Américains Nathaniel Lammons (ATP 27, 30 ans) et Jackson Withrow (ATP 28, 30 ans): 7-6 (10/8), 4-6 et 10/6. La partie a duré 1 heure et 36 minutes.



La paire belge de Coupe Davis espérait pouvoir disputer sa 12e finale ensemble sur le circuit. Sander Gillé et Joran Vliegen comptent à leur palmarès 7 titres ATP, dont deux conquis cette année à Estoril un ATP 250 sur terre battue en avril au Portugal et à Pune un ATP 250 sur surface dure en janvier en Inde.